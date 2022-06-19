مياه أسيوط تناشد المتعديين على شبكات المياه بتقنين أوضاعهم خلال الشهر القادم تجنباً للمسائلة القانونية

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين على شبكات المياه بعمل توصيلات مياه غير القانونية، صرح بذلك اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وقال أنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الطوارئ، والشبكات والمتابعة وخدمة العملاء والرقابة والمتابعة بالشركة لحصر الوصلات المنزلية الغير قانونية بداية بمنطقة المعلمين غرب مدينة أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وإلغاء التوصيلة وغلق المياه وتحرير محضر مخالفة، لحين تقنين أوضاعهم القانونية.

وأكد "رئيس الشركة " أنه سيتم البدء في تفعيل الإجراءات القانونية وتحرير محاضر تعدي وسداد غرامات مالية بدءاً من الأحد الموافق 17 يوليو القادم، حال عدم تقنين أوضاعهم، والتوجه إلى مراكز خدمة العملاء لتقديم المستندات اللازمة.