موسكو تضبط مسئولين متورطين فى نقل معلومات عن عسكريين روس لأطراف ثالثة

كتب أحمد عرفة

أعلن مركز الاتصالات الاجتماعية لهيئة الأمن الفدرالي الروسية، أن الهيئة كشفت عن محققين خاصين ومسؤولي ضرائب متورطين في جمع غير قانوني للبيانات عن أكثر من 30 شخصا بمن فيهم العسكريون، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت مركز الاتصالات الاجتماعية لهيئة الأمن الفدرالي الروسية إن هيئة الأمن الفدرالية الروسية قامت بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية ولجنة الأمن القومي لجمهورية بيلاروس بإحباط نشاط غير قانوني لعدد من المحققين الخاصين وعمال هيئات الضرائب المرتبطة بالجمع غير القانوني للبيانات التي يحميها القانون لصالح أطراف ثالثة بما فيها أطراف أجنبية.

وأوضح مركز الاتصالات الاجتماعية لهيئة الأمن الفدرالي الروسية أن هذه المجموعة من الأشخاص المشبته بهم قامت منذ عام 2019 بنقل معلومات محمية عن أكثر من 30 مواطنا بمن فيهم العسكريون وأفراد الأمن للعملاء، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضايا جنائية وفق مادتي 290 (تلقي رشوة) و291.1 (الوساطة في تلقي الرشوة) للقانون الجنائي الروسي.