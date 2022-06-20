وأعربت رئيسة هيئة البحرين للثقافة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، عن اعتزازها بمستوى العلاقات الثقافية التبادلية بين البلدين، معربة عن تطلعاتها لتحقيق المزيد من المنجزات الثقافية المشتركة، مثمنة حرص السفير المصري على اهتمامه بكل ما من شأنه تدعيم العلاقات الودية والثقافية بين البلدين والشعبين.

بدوره أشاد السفير محمد شعبان بدور هيئة البحرين للثقافة والآثار في المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري بمملكة البحرين، وتقوية العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، ما يعكس حرصها على توفير البيئة الداعمة للحراك الثقافي في مملكة البحرين بالشراكة مع أشقائها في الدول العربية.



