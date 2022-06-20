وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا أن اللجنة ستبحث - خلال فترة انعقادها التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل - عددا من التقارير المتضمنة المتابعة المالية والإدارية لعمل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقارير موضوعية تتضمن موضوعات البيئة والحوكمة، إضافة إلى التقرير الخاص بتفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأوبئة والأمراض، والتقرير الخاص بمراجعة التقدم المحرز في تحقيق التكامل الأفريقي.

ومن المقرر أن يتم عرض تلك التقارير والتقرير الشامل لأعمال لجنة المندوبين الدائمين على اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد يومي 14 و15 يوليو المقبل، وكذلك على اجتماع القمة التنسيقي المقرر عقده في 17 يوليو في لوساكا بزامبيا.