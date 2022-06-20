مصرع شاب صعقا بالكهرباء بإحدى قرى العياط في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء، بإحدى قرى العياط في الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب أصيب بصعق كهرباء في العياط، انتقل رجال المباحث بمركز شرطة العياط إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب يدعى " ه.ر" مقيم بقرية تابعة للعياط لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.