مساعدة ترامب: الرئيس السابق اعترف سرا بخسارته أمام بايدن فى انتخابات 2020

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير اعترف سرا بأنه خسر انتخابات الرئاسة لعام 2020 أمام جو بايدن.

وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن"، قال إليسا فرح جريفين، مديرة الاتصالات الاستراتيجية السابقة بالبيت الأبيض، إن ترامب كان غاضبا وهو يشاهد بايدن على التلفاز، وقال "هل تصدقون أننى خسرت أمام هذا الرجل".

وتعد جريفين أحدث مساعد سابق لترامب من بين عدد من المسئولين الآخرين فى البيت الأبيض، الذي يناقض مزاعم ترامب الخاطئة بأن الانتخابات تمت سرقتها.

وأضافت جريفين أنها تعتقد أن إثبات النوايا سيكون أمر صعبا. وقالت إنها لا تعتقد أن هذا سيأخذ ترامب فى مسار قانونى نوع ما، لكنها تعتقد أن سيخبر الرأى العام بالرجل الذى خسر ولم يستطع أن يفعل ما كنا نفعله طوال تاريخنا، وهو السماح بالانتقال السلمى للسلطة.

ومن المقرر أن تواصل لجنة مجلس النواب التي تتولى التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس جلساتها المعلنة اليوم الثلاثاء. وكانت اللجنة قد عقدت خلال الأسبوعين الماضيين عدة جلسات استمتعت فيها إلى شهادات تشير إلى أن دونالد ترامب ومساعديه علموا أنه ليس قانونيا أن يحاول نائبه مايك بنس إحباط إعلان فوز جو بايدن فى 6 يناير 2021، ومع ذلك، واصلوا حملة ضغط بلا هوادة لم تهدأ حتى بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول وهددوا حياة بنس.