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مدير تعليم المنوفية تتابع توزيع صناديق امتحانات الثانوية العامة 2022

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:00 ص
مدير تعليم المنوفية تتابع توزيع صناديق امتحانات الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

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يؤدي بعد قليل طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع في مادتي التربية الدينية ( فترة أولى ) والتربية الوطنية ( فترة ثانية ) .
 
وشهدت فجر اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنوفية، وهاني عنتر وكيل المديرية وإسلام خطاب مسئول أمن الديوان، عملية توزيع صناديق أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث اطمأنت على انتظام سير العمل ونسب الحضور لجميع أعضاء مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، كما اطمأنت على خطوط سير سيارات التوزيع.
 
جدير بالذكر أن طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يؤدون امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي الإثنين وغدا الثلاثاء لتبدأ أعمال امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري .
 
 
 

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