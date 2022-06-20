محكمة روسية تؤيد حظر تطبيقات شركة ميتا بينها "فيسبوك وإنستجرام"

كتب أحمد عرفة

أيدت محكمة مدينة موسكو، حظر تطبيقات شركة "ميتا" الأمريكية بينهم "فيسبوك" و"إنستجرام"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المدعي العام بالمحكمة الروسية إن الشركة تنشر منهجيا معلومات غير قانونية وتميز ضد وسائل الإعلام الروسية، فيما أكد ممثل شركة "ميتا" في الجلسة، أن محكمة موسكو ليست لديها سلطة على الإطلاق للنظر في القضية المرفوعة ضد الشركة الدولية، بالإضافة إلى أنها لم تمنح وقتا كافيا للتعرف على مواد القضية، التي تلقاها مكتب كاليفورنيا باللغة الروسية دون ترجمة.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الأوكرانى، مقتل 33 ألفا و800 جندى روسى، منذ بدء العملية العسكرية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1477 دبابة و3 آلاف و588 مركبة قتالية مصفحة و181 مروحية و601 طائرة بدون طيار و130 صاروخ كروز، مشيرة إلى أن قواتها نجحت في تدمير 2527 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (باخموت) و(زابوريزهيا).

من ناحية أخرى، أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مقر الدفاع الإقليمي لدونيتسك - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه في وقت سابق قُتل 7 مدنيين نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية.