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محافظ قنا يتفقد عددا من لجان الثانوية العامة.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:58 ص
محافظ قنا يتفقد عددا من لجان الثانوية العامة.. صور لجان الثانوية العامة
قنا -صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة قنا، للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة، وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية

وتفقد محافظ قنا، سير الامتحانات بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات والتي تضم 21 لجنة فرعية بإجمالى 328 طالبة، ولجنة مدرسة السيدة زينب الثانويه بنات والتي تضم 32 لجنة بإجمالى 506 طالبات، ولجنة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين والتي تضم 41 لجنة فرعية بإجمالى 643 طالبا، مشيرا إلى أن الطلبة والطالبات يؤدوا اليوم امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

واطمئن الداودى، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات ، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر

وأكد محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع  مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات ، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 16 ألفا و504 طلاب، موزعين على 48 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 40 استراحة لإقامة المعلمين المكلفين بمراقبة أعمال الإمتحانات

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (1)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (1)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (2)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (2)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (3)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (3)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (4)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (4)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (5)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (5)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (6)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (6)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (7)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (7)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (8)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (8)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (9)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (9)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (10)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (10)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (11)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (11)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (12)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (12)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (13)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (13)

 

محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (14)
محافظ قنا يتابع لجان الثانوية العامة (14)

 

 


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