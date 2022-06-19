محافظ قنا يفتتح فعاليات ورشة عمل منظومة ميكنة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فعاليات ورشة عمل حول تطبيق منظومة ميكنة مرتبات العاملين Payroll، التى تنظمها المديرية المالية بقنا، بحضور المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمود حمدان مدير عام المديرية المالية، وعبد الراضى أبو النجا، مدير إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة، وأحمد خليفة، ومصطفى أحمد مسئولى شركة e - finance ، وأحمد همام و نجلاء صلاح الدين، مسئولى التدريب الداخلى والدعم بالمديرية المالية، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن، ومسئولي الحسابات بجميع الهيئات والمديريات الخدمية، ويأتى تنظيم ورشة العمل تحت إشراف ودعم المحاسب محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والمحاسب طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ، والدكتور أحمد هريدى رئيس الإدارة المركزية والمديريات المالية .

وأكد محافظ قنا، حرصه على حضور ورشة العمل ، نظرا لأهمية تطبيق منظومة ميكنة مرتبات العاملين Payroll، والتى تأتى ضمن خطة الإصلاح المالي التى تتبناه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، لافتا إلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية يسهم في إنجاز الأعمال بسهولة ودقة ووقت أقل.

ونقل محمود حمدان، تحيات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، لما لمسه من تعاون وحرص على تحقيق رؤية مصر المستدامة 2030، كما تقدم بالشكر لمحافظ قنا لدعمه المستمر وحرصه الدائم على تحقيق التنمية الشاملة داخل المحافظة.

وأضاف حمدان، أن ورشة العمل تأتى في إطار سعى وزارة المالية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذى يؤدى إلى طفرة نوعية في تحسين معدلات النمو الاقتصادي ، من خلال وضع خطط استراتيجية ، والتي بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيا، مشيرًا إلي أن نظام المرتبات Payroll ، يعد أحد برامج وزارة المالية الإصلاحية ، والتي تضمن ميكنة جميع رواتب العاملين بالدولة وصرفها بشكل موحد بما يحقق صحة وسلامة الصرف وكذلك الاستقطاعات التي يتم خصمها ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تسهم في تحقيق الشمول المالي ، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح عبد الراضي أبو النجا أن المديرية تستهدف الانتهاء من تطبيق منظومة مكينة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية العام الجاري عبر نظام Payroll بوحدات الجهاز الإداري ، لتوفير آلية تضمن دقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة على نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور ، لافتا إلى أن ورشة العمل تستهدف مديري العموم والمراقبين الماليين بالمديرية المالية ، وممثلي وزارة المالية بالجهات الحكومية بالمحافظة ، ومديري الشئون المالية ، ومسئولي الحسابات ، والدفع الالكتروني.

وقدم المحاسب حمدي شحات، مدير عام إدارة الختامي بالمديرية المالية، مسئولى شركة e - finance، شرح لكيفية العمل بمنظومة المرتبات "payroll " وتطبيقها بكافة الوحدات والقطاعات الحكومية تنفيذًا لخطة الدولة فى التحول الرقمي، كما تم الرد على جميع استفسارات الحضور من مراجعي الحسابات ومسئولي الاستحقاقات ومندوبي المالية ومديري عموم المالية بجميع الهيئات والمديريات من خلال طرح المناقشات مع المحاضرين.