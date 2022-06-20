محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال تطوير كورنيش قرية الجبيل بطور سيناء.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة المرحلة الثانية لمشروع تطوير الكورنيش، رافقة خلالها الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء.

وأشار المحافظ، إن كورنيش قرية الجبيل التابعة لمدينة الطور الجاري إنشاءه، يضاهي كورنيش النيل والإسكندرية، ويشكل نقلة حضارية جديدة بمدينة طور سيناء.

وأكد أن العمل مستمر بمدينة الطور لتحويلها إلى عاصمة حضارية تضم كافة المنشآت الترفيهية والتجارية التي تجعلها جاذبة للسكان، وللسياحة، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثانية للكورنيش نحو 47 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كورنيش الجبيل جاري تطويره بطول 1,5 كيلو مترات، وعرض 10 أمتار، بتكلفة تتخطى الـ 7 ملايين جنيه، وجار تطوير وازدواج الطريق الموازي له بطول 3 كيلومترات، وعرض 25 مترًا، وتبلغ عرض كل حارة 10أمتار، بتكلفة تتخطى الـ 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جاري تركيب الحديد وتركيب الكرتيال بسور الكورنيش، وتركيب الحجر الهاشمي، وتركيب بلاط الانترلوك، ومن المقرر أن يجري افتتاح المشروع خلال احتفالات المحافظة بثورة 30 يونيو



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (5)



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (6)



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (7)



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (1)



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (2)



محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية بمدينة الطور (3)