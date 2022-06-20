محافظ الشرقية يوجه بإزالة عدد من التعديات بنطاق المحافظة

الشرقية – حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشدداً بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف وتطبيق القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بإزالة جمالون صاج بدون ترخيص بنطاق عزبه التل بندر الحسينيه على مساحة 100 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بتنفيذ حملة إزالة 3 حالات تعدى ببساتين الإسماعيليه التابعه للوحدة المحليه بالزوامل وهى عبارة عن بناء بالدبش الأبيض و أسوار بالطوب الأحمر والمسلحات ومصانع تحت الإنشاء مقامة بالمخالفة وغرف على مساحات متفاوتة بإجمالى مساحات 4000 متر..

وبالوحدة المحليه بالعدليه تم إزالة سقف الدور الأول بقرية العدلية على مساحة 65 مترا وتمت الإزالة على نفقة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف و بالوحدة المحلية بالبلاشون تم إزالة في المهد لغرفتين داخل منزل قديم على مساحة 30 مترا بعزبة شاكر بناحية كفر حفنا التابع للوحدة المحليه بالبلاشون وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف، وبالوحدة المحلية بانشاص تم إزالة لأعمدة وحوائط بالدور الثالث علوى بقرية السعيدية التابعة لوحدة انشاص الرمل على مساحه 100متر، وتمت الإزاله كليا وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

وفي نفس الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بتنفيذ حالة إزالة بالمهد علي مساحة 2 قيراط بقرية عمريط التابعة للوحدة المحلية بالصوة، كما تم إزالة حاله تعدي بالوحدة المحلية بالملاك عبارة عن مبنى بالدبش يتكون من غرفة على مساحة ٣٥م وتطبيق القانون على المخالفين.