محافظ الشرقية: تنفيذ 16 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة ديرب نجم

الشرقية ـ إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 266 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 21 مليارا و 700 مليون جنيه ، منها 16 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز ومدينة ديرب نجم بقطاعات (الصرف الصحي – الطرق –الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة) وبتكلفة مالية بلغت مليار و51 مليونا و500 ألف جنيه.

أوضح المحافظ، أنه جاري تنفيذ 11 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت مليار و32 مليون جنيه شملت الانتهاء من مشروع صرف صحي قري العصايد بإنشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 8 آلاف م3/ اليوم، وجاري الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قري (العصايد – الديسة – مناحريت – أكراش – شوبك اكراش – العطارين – الشراقوة بإنشاء 7 محطات رفع صرف صحي وبتكلفة مالية للمشروعين 225 مليون جنيه .

ومشروع إنشاء محطة معالجة كفر الحاج حسن بطاقة تصميمية 3 آلاف م3/ اليوم، وكذلك مشروع صرف صحي قري ( كفر الحاج حسن – منشأه قاسم – قاويشة) بتكلفة مالية للمشروعين 100 مليون جنيه .

ومشروع صرف صحي قري ( العكل – كراديس – فرغان) بتكلفة مالية 100 مليون جنيه .

ومشروع انشاء محطة رفع قرية شكر الله بتكلفة مالية 20 مليون جنيه.

ومشروع إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا بتكلفة مالية 33 مليونا و300 ألف جنيه.

ومشروع صرف صحي متكامل قري ( كفر الجنيدي – صفط زريق – القطايع – عزبة شمرزة – عزبة فردان ) بإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بتكلفة مالية 138 مليونا و360 ألف جنيه .

ومشروع صرف صحي متكامل قري (أبو عيد – صهبره – منشأه صفوت – تل القاضي) بإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع بتكلفة مالية 205 ملايين جنيه.

والانتهاء من مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/اليوم وبتكلفة 157 مليون و340 ألف جنيه وجاري تنفيذ أعمال التسليم الابتدائي.ومشروع إنشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة 53 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 97، %.ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري استكمال اعمال رصف طريق دائري ديرب نجم بطول 1.5 كم وبتكلفة 4 مليون و 943 ألف جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أشار محافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 25 فصل جديد وبتكلفة مالية بلغت 13 مليونا و160 ألف جنيه شملت الآتي:

إنشاء جديد لمدرسة محمود مرسي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه.

وإنشاء جديد لمدرسة طحا المرج الرسمية للغات لإضافة 14 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و860 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أضاف محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب ( ديرب نجم وجميزة بني عمرو) بتكلفة مليون و 397 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.