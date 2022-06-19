محافظ الشرقية ووفد من التنمية المحلية والاتصالات يبحثون ميكنة إدارة الأملاك

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب، والدكتور محمود فخر الدين مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وممثلين عن وزارتى الاتصالات والإنتاج الحربى، وذلك لبحث ومناقشة آلية لإنشاء منظومة ميكنة إدارة أملاك الدولة تماشياً مع خطة الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمى وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار فى إنشاء منظومة إدارة أملاك الدولة وتكليف المحافظات والجهات المحلية باستكمال المستندات الثبوتية لإنشاء قاعدة بيانات فى كل محافظة.

وخلال اللقاء أوضح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اختيار محافظة الشرقية لتطبيق منظومة إدارة أملاك الدولة نظراً لتقدمها فى ملف التحول الرقمى والدعم الدائم والمستمر من محافظ الشرقية لفريق ومجموعات العمل الخاصة بإنجاز هذا الملف الهام وكذلك الجهد الملموس فى إنهاء كافة المشروعات الجارية فى القطاعات المختلفة طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التكنولوجية والمعلوماتية والتدريب أن المشروع يحقق طفرة كبيرة داخل المحافظة من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والأصول المملوكة للدولة سواء المسجلة وغير المسجلة وذلك لحفظ الحقوق وحفاظاً على المال العام.

كما أشاد الحضور بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذى فى التعامل مع ملفى تقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وما نتج عنهما من تحرير عدد من العقود للمواطنين المخالفين والمتعديين على أراضى أملاك الدولة والدخول تحت مظلة القانون وكذلك منع التعدى على الرقعة الزراعية والتعامل الفورى مع أى متغير طارئ بمختلف المراكز والمدن واتخاذ ما يلزم.

وخلال الاجتماع، قرر محافظ الشرقية تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن إدارات " الأملاك – الشئون الاقتصادية – الشئون القانونية – الشئون المالية – المتغيرات المكانية "، للبدء فوراً فى استكمال وتنفيذ الملفات الخاصة بأصول الدولة استعدادا لإطلاق المنظومة داخل محافظة الشرقية مطلع الشهر القادم مؤكداً جاهزية المحافظة لإطلاق هذا المشروع لتعد من أولى المحافظات تطبيقاً لمنظومة إدارة أملاك الدولة وأصول الدولة.