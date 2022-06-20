محافظ السويس يفتتح معرض السلع الغذائية والمنتجات المخفضة

السويس - فريق المحافظات

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، معرض السلع الغذائية والمنتجات مخفضة الأسعار، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد الملاح رئيس الغرفة.



وقال محافظ السويس إن المعرض سوف يستمر حتى نهاية العام لتحقيق ثبات في الأسعار بالمحافظة وتقديم المنتجات المخفضة من السلع الأساسية والفواكه والخضراوات للمواطنين بأسعار مناسبة.



وأشاد محافظ السويس بقيام التجار بتقديم نسب تخفيض تتراوح من 10 الى 30% من الأسعار داخل الاسواق التجاريه للمحافظه.

وطالب بضروره تقديم كل التسهيلات للتجار الذين سيساهمون بمزيد من التخفيضات للمواطنين رواد المعرض.



وقال محمد الملاح رئيس الغرفه التجاريه أن المعرض في يومه الاول شهد إقبالا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات وأن الغرفه سوف تتابع يوميا تخفيض التجار للأسعار.



وسجل سعر اللحوم بالمعرض 120 جنيه الى 140 جنيه والبطاطس خمسه جنيهات والطماطم خمسه في جنيهات والبصل ثلاثه جنيهات ونصف جنيه والبرتقال سته جنيه والسكر 12 جنيه بدلا من 15 جنيه الفاصوليا 22 جنيه بدلا من 28 جنيه واللوبيا 20 جنيه بدلا من 24 جنيه والعدس بيبقى 20 جنيه بدلا من 24 جنيه والفول البلدي 20 جنيه بدلا من 25 جنيه والعكس التركي 24 جنيه بدلا من 28 جنيه وزجاجه زيت 700 ملي 25 جنيه بدلا من 28 جنيه.





جانب من المعرض (1)



جانب من المعرض (2)



جانب من المعرض (3)



جانب من المعرض (4)



