مجلس النواب اللبنانى يوقع اتفاقية شراكة مع فريق الأمم المتحدة فى البلاد

أ.ش.أ

وقع مجلس النواب اللبناني اتفاقية شراكة مع فريق الأمم المتحدة في لبنان والتي تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بمجالات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتشريع الشراكة القائمة بين الطرفين وتوسيع نطاق التعاون في سبيل ضمان اعتماد نهج منسّق ومتماسك ومتكامل لدعم البرلمان اللبناني لتحقيق الأولويات الإصلاحية الضرورية بالاستناد إلى القدرات والخبرات التي تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه اليوم الاثنين، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي - إن توقيع الاتفاقية هي باكورة عمل المجلس النيابي الجديد، مؤكدًا حرص المنسقة المقيمة على مصلحة لبنان واللبنانيين ومساعدتهم في كل الميادين وخاصة الإنسانية.

من جهتها، أكدت نجاه رشدي أن الاتفاقية أساسية ومهمة جدًا باعتبار أنه للمرة الأولى يكون هناك إطار تعاون يوضع بين الأمم المتحدة والبرلمان خاصة في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان.

وأضافت أن للبرلمان دور مهم جدًا في مجال الإصلاحات وتحديدًا فيما يخص مجموعة من الاستراتيجيات، مؤكدة أن هذا الإطار يسمح بتنسيق أكبر ويسمح بشراكة فعالة للتعاون كأمم متحدة ومؤسساتها ككل مع البرلمان الحالي برئاسة نبيه بري