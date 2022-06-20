مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 9686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 1721 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11935 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3922 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2675 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3733 نقطة.

وأعلنت شركتا مستشفى كليوباترا، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء الأولى 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 5 آلاف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.35%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، البدر للبلاستيك 143 ألف سهم، 140 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العالمية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 976 سهم، 250 ألف سهم، على النوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، مدينة نصر للإسكان والتعمير 9 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 3 آلاف سهم، 150 ألف سهم، 590 ألف سهم، 83 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 41 ألف سهم.

وفي سياق منفصل قالت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت على اعتماد محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 22 مايو والخاص بزيادة رأسمال شركة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة بمبلغ 15 مليون جنيه، وذلك وفقًا للسيولة المتاحة بالشركة قبل الزيادة نسبة الشركة في مجموعة الأهلي 96.86%، وبعد زيادة رأسمال المجموعة تصبح نسبة المساهمة 57.28%، من رأسمال شركة مجموعة الأهلي.

ومن جهة أخرى قالت مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، إن شركة ترايكويرا بى في بصفتها المساهم بنسبة 27.82% من رأس مال الشركة، قد وقعت مذكرة تفاهم مبدئية غير نهائية مع أحد المؤسسات الاستثمارية بشأن رغبتها في الاكتتاب بنسبة أقلية في رأس مال شركة ترايكورا بى في وقيامه بأعمال الفحص النافي للجهالة على شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

وفي سياق آخر أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على عقد تأجير تمويلي في حدود 50 مليون جنيه والخاص بمول تجاري بقرية مرسيليا بيتش 4، وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع، واستكمال الإجراءات على أن يتم العرض على أقرب جمعية عمومية، علمًا بأن مدة عقد التأجير التمويلي 5 سنوات.

وقالت شركة مصر للفنادق، إنه سددت السداد المعجل الـ26 بمبلغ وقدره 6.8 مليون جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للرصيد المتبقي عن الشريحة الثالثة والبالغة 175 مليون جنيه، وإقفالها بالكامل، وبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير عام 2017 وحتى تاريخه مبلغ وقدره 383.2 مليون جنيه.