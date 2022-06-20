ما هي بعض الأسباب الرئيسية لآلام الدورة الشهرية؟

كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تعانين غالبًا من آلام الدورة الشهرية، فقد تكون بعض العوامل مسؤولة، ويمكن أن يكون ألم الدورة الشهرية ناتجًا عن بعض الحالات الصحية الأخرى أيضًا، فى هذا التقرير نتعرف على الأسباب الرئيسية لآلام الدورة الشهرية، بحسب موقع "health".

ما سبب آلام الدورة الشهرية؟



قد يكون السبب الأكثر شيوعًا للشعور بآلام الدورة الشهرية هو عسر الطمث الأولي، إنه أحد الأسباب الأكثر شيوعًا بين الفتيات المراهقات اللائي بدأن الحيض مؤخرًا.

نظرًا لأن الجسم ينتج هرمونات تسبب تقلصات الرحم ، جنبًا إلى جنب مع إفراز بطانة الرحم خلال فترات، فمن الطبيعي حدوث الألم.

تجعل الانقباضات الجسم يشعر بالغثيان، مما يؤدي إلى شدة معتدلة إلى شديدة من تقلصات البطن وآلام المعدة وآلام الساق وآلام الظهر وآلام الجسم ومع ذلك ، فإن عسر الطمث الأولي هو سبب شائع جدًا وغالبًا ما يقل مع تقدم العمر يبدأ قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية ونادرًا ما يستمر حتى تنتهي دورة النزيف.

ما هو عسر الطمث الثانوي؟



هناك سبب قوي آخر وراء آلام الدورة الشهرية عند النساء يمكن أن يكون عسر الطمث الثانوي. على عكس عسر الطمث الأولي ، لا يقتصر هذا الألم على أيام قليلة قبل الدورة ولكن يمكن أن يستمر خلال الدورة بأكملها بنفس الشدة.

يمكن أن يكون سبب تجربة المرأة هو اضطراب أو عدوى أساسية تحتاج إلى رعاية واهتمام فوريين. لا يؤدي عسر الطمث الثانوي إلى جعل الدورات الشهرية مؤلمة ومرهقة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة تدفقها.

ويجب الانتباه إلى جسمك وكيف يتعامل مع آلام الدورة الشهرية ويتفاعل معها، الدورات الشهرية طبيعية وكذلك آلام الدورة الشهرية ، لكن اختيار تجربة هذا الألم أو تحرير نفسك منه يقع عليك، يمكنك التبديل إلى العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الدورة الشهرية، في حال بدأت في الشعور بألم مفاجئ بعد تاريخ من فترات خالية من الألم بشكل عام وسهلة، يجب استشارة طبيب أمراض النساء.