قاتل عامل فى الجيزة: ضربته خلال المشاجرة ولم أقصد قتله

كتب ـ بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عامل في الجيزة، عقب القبض عليه، بتفاصيل الجريمة، فقال إن مشاجرة نشبت بين سائقين أحدهما صديقه، بسبب أولوية المرور، واستدعى السائق الآخر أنصاره، من بينهم المجني عليه.

أضاف المتهم، أنه خلال التشاجر وتبادل الاعتداء أشهر سلاحا أبيض، وطعن المجني عليه، مما أسفر عن مقتله، مشيرا إلى أنه لم يقصد قتله، أو يدبر لتنفيذ الجريمة، واعترف باقي المتهمين بالتشاجر، بتبادل الاعتداء، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات بين سائقين متعلقة بأولوية المرور، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين ان مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات متعلقة بأولوية المرور بين سائقين، وأصيب عامل بطعنة نافذة أنهت حياته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بقتل المجني عليه، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.