وقالت عبر تطبيق "تليجرام" فى بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي حددته الأمم المتحدة تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم، إن ملايين اللاجئين الأوكرانيين انضموا إلى هذه المجموعة الهائلة حول العالم نتيجة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا هذا العام.

وجاء في البيان أن "الناس فروا ولا يزالون يفرون من الخطر من الانفجارات والقصف".

ووفقًا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا 7 ملايين و704 آلاف شخص منذ بداية الحرب، بينما عاد مليونان و559 ألف آخرين إلى وطنهم حتى 16 يونيو.