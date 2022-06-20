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فؤاد السنيورة: اتفاق تصدير الغاز المصرى للبنان يحقق تكامل بالمصالح العربية

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:41 م
فؤاد السنيورة: اتفاق تصدير الغاز المصرى للبنان يحقق تكامل بالمصالح العربية فؤاد السنيورة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، إن توقيع اتفاق نهائى لتصدير الغاز المصرى إلى لبنان، تعد مبادرة طيبة جداً من أجل تحقيق نوع من التكامل لمصالح عدد من الدول العربية، وهى مصر والأردن وسوريا ولبنان.

 

وأضاف "السنيورة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هذا الاتفاق فى غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية الوطنية، وتابع:" أصل هذه العلاقة بدأ فى عام 2003 بين الشهيد رفيق الحرارى ومصر فى مد خط غاز من مصر إلى لبنان بشكل مباشر عبر البحر".

 

ولفت "سنيورة"، إلى أنه رغم هذا الاتفاق إلا أن هناك بعض المشاكل مازالت قائمة، موضحاً أن قانون قصير، وتابع:" ولابد من إعفاء مصر ولبنان والأردن من تداعيات تطبيق قانون قيصر"، مطالباً أمريكا أن تسعى فى حل هذا الأمر بالطرق السياسية ونتوقع أن تقوم أمريكا بهذا الدور السياسى.

 


لبنان

الغاز المصرى

الأردن

سوريا

أمريكا

قانون قيصر



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