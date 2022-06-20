غدا بداية الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما و17 ساعة

كتب محمود راغب

ساعات معدودة تفصلنا على موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، حيث نكون على موعد غدا الثلاثاء 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف .

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022 ، حيث يبدأ فصل الصيف غدا الثلاثاء 21 يونيه ، ويستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و 44 دقيقة .

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي .