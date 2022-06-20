عصائر تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد

كتبت فاطمة خليل

العصائر غنية بالبروتين والألياف، مما يجعلها مثالية لإنقاص الوزن، إذا لم تضف إليها السكر، والعصير سوف يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء ويساعدك في إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على بعض وصفات العصائر لتعزيز التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". عصير الجريب فروت والأناناس كل ما تحتاجه لصنع هذا العصير هو عصير البرتقال والجريب فروت الأحمر والأناناس المجمد والفراولة والزبادي اليوناني بالفانيليا وبعض الثلج يُعتقد أن كلا من الجريب فروت والأناناس لهما خصائص تحرق الدهون وتعزز التمثيل الغذائي، وهي مفيدة جدًا أثناء محاولة إنقاص الوزن. عصير الموز والشوفان هذا العصير الغني بالألياف هو خيار رائع لتناول الإفطار. مكوناته هي الزبادي اليوناني قليل الدسم ، ونصف كوب من الشوفان السريع ، ونصف موزة ، ونصف كوب من خليط التوت. عصير الليمون والزنجبيل لتحضير هذا العصير، ستحتاج إلى حليب اللوز، والزنجبيل الطازج المبشور ، وعصير الليمون ، وبعض السبانخ ، وقليل من قطع الأناناس للتحلية ونصف موزة لتكثيف العصير من الأفضل تقديم هذا العصير كوجبة إفطار لأنه مليء بالعناصر الغذائية وتناول الزنجبيل والليمون أولاً في الصباح ربما يكون أفضل طريقة لبدء أي يوم. عصير البروتين هذا العصير غنى بالبروتين الذى يحتاجه جسمك، كل ما تحتاجه هو كوب حليب، موزة و 2 تمرات، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل بدلًا من التمر. عصير الكرز واللوز أضف في الخلاط أي حليب أو ماء غير محلى مع نصف كوب من الكرز المجمد مع اللوز أو زبدة اللوز بالنسبة للحليب ، يمكن استخدام حليب اللوز أو الشوفان أو جوز الهند غير المحلى بعد مزجها جميعًا. عصير التفاح والخيار والنعناع ضع حبة خيار كبيرة مقشرة ونصف تفاحة وبضع أوراق نعناع في الخلاط يمكنك أيضًا إضافة القليل من الماء، اخلط جميع المكونات وتناول العصير الذى سوف يساعدك على الشعور بالشبع. عصير الفاكهة لحرق الدهون يمكن أن يكون هذا العصير الخالي من الدهون والسعرات الحرارية هو المشروب المنعش المفضل لديك أضف إلى الخلاط نصف كوب من الأناناس، قطع المانجو، مكعبات التفاح المقشرة، 2 جزر صغير، و3-4 شرائح برتقال، امزجها حتى تصبح ناعمة وستحصل على مشروب منعش جاهز في أي وقت من الأوقات. عصير التوت لإزالة السموم التوت مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية مما يجعله مثالياً لوجبة فطور صحية المكونات نفسها هي بعض التوت والحليب الخالي من منتجات الألبان وأي مادة تحلية سائلة من اختيارك، يمكن أيضًا تناولها كوجبة خفيفة بعد أو قبل التمرين.