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طلاب الإعلام بنوعية عين شمس ينظمون "يوماً من الإبداع" على مسرح طلعت حرب

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:15 م
طلاب الإعلام بنوعية عين شمس ينظمون "يوماً من الإبداع" على مسرح طلعت حرب جامعة عين شمس
كتب: محمود راغب

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ينظم قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية - جامعة عين شمس يوم الأربعاء المقبل  مهرجان  "يوماً من الإبداع" بمسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، فى إطار مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بشعبتيها "الصحافة والإذاعة والتليفزيون - والفنون المسرحية".

 ويتضمن المهرجان عرضاً لفنون الإنتاج الإعلامي الصحفي والمرئي والمسرحي.

وأوضح  الدكتور أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي أن مشروعات التخرج هذا العام تطرح عرضاً متنوعاً لأعمال الطلاب في مجالات الصحافة الورقية والأفلام التسجيلية وأفلام الرسوم المتحركة وفنون الدوبلاچ والحملات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي ومسرح خيال الظل ومسرح العرائس.

وأضاف أن مشروعات التخرج للطلاب تعد أولى الخطوات للحياة العملية والمهنية ، لذا يحرص قسم الإعلام التربوي على الاحتفاء بطلابه ودعمهم فكرياً وتعليمياً وتوجيهياً.

ويعد مهرجان " يوماً من الإبداع" من أوائل الفعاليات التي تقام على مسرح طلعت حرب بعد افتتاحه في وقت سابق رسمياً في الحادي عشر من يونيو الجارى.

 


جامعه عين شمس

التربيه النوعيه

كليه التربيه النوعيه

الفنون المسرحيه



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