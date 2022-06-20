ضبط 59 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط (1508) قضية تموينية متنوعة، من بينها (2) قضية حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (11,500 طن "زيت طعام – أرز شعير") ، (407) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (30 طن أسمنت - 52,145 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض - مكرونة – سكر حر – لحوم – زيت طعام - أعلاف " – 70 قطعة "أجهزة كهربائية" – 410 عبوة سجائر).

وكذلك (613) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 96 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 79 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 32 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 5 قضايا بيع بأزيد من السعر – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 362 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (7,750 طن دقيق بلدى مدعم – 436 بطاقة) ، وكذا (18) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 179.038 طن "دقيق مدعم – نخالة" – 1,520 طن سكر تموينى – 10458 لتر سولار – 242 إسطوانة ) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (274,203 طن – 436 بطاقة ذكية – 10458 لتر "سولار" – 242 إسطوانة – 410 عبوة سجائر – 70 قطعة أجهزة كهربائية).. كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن مستودع دقيق مدعم تابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة سوهاج لتصرفه فى كمية قدرها (166,78 طن "دقيق بلدى") بالإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (30 طن "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (11,87 طن "مكرونة – زيت طعام - أرز أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (10 طن "أرز شعير") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية، وضبط (5٫6 طن مصنعات لحوم) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,3 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (1٫7 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (10000 لتر "زيوت سيارات") معبأة داخل براميل بدون بيانات من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للإستخدام .. تمهيداً لإعادة تدويرها وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الزيوت "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (7,5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (59,954 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (29٫4 طن "أقماح محلية") دون تصريح نقل محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة)، وضبط (14٫14 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، كما تم ضبط (28) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (97,350) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (7) قضايا بمضبوطات بلغت (401 قطعة "76 قطعة صوتية – 131 قطعة ضوئية – 194ملصق).