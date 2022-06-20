ضبط وإعدام 3.27 طن عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

الغربية -عادل ضرة

كثفت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، الحملات التفتيشية المكبرة لضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري مراكز المحلة وسمنود .

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشيه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن ضبط 3.27 طن و1758 لتر عصائر وأغذية متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 265 كجم 1775 لتر، أغذية فاسدة وتحرير 279 محضرا وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.

كما تمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية، من تفتيش عدة محلات تجارية من ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات وغلق 40 مجمعا استهلاكيا غير مطابقا للمواصفات للخطر الداهم.



جانب من المضبوطات (5)



جانب من المضبوطات (6)



جانب من المضبوطات (7)



جانب من المضبوطات (1)



جانب من المضبوطات (2)



جانب من المضبوطات (3)