اليوم السابع
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ضبط مالك ثلاجة بحوزته منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالجيزة

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:01 م
ضبط مالك ثلاجة بحوزته منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك ثلاجة لحفظ اللحوم، بحوزته منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحوم، كميات كبيرة من "مقطعات اللحوم والدهون" يشتبه في كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعيد تصنيعها وطرحها للبيع، مسبباً بذلك أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من المنتجات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

مباحث التموين

لحوم مجهولة المصدر

تموين الجيزة

امن الجيزة



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