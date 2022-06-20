ضبط مستريح جديد فى سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 4 أشخاص

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من إلقاء القبض على صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم طهطا وذلك لقيامه بالنصب على 4 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه لتوظيفها فـى مجال تجارة الملابس من خلال المحل المشار إليها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمد ب ع ح 36 سنة حاصل على بكالوريوس تربية ويقيم دائرة مركز سوهاج و" 3 " أخرين يتضررون فيه من المدعو محمد م ع ا 36 سنة صاحب محل ملابس ويقيم دائرة قسم طهطا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها " 3.000.000 " ثلاثة ملايين جنيه لتوظيفها فـى مجال تجارة الملابس من خلال المحل المشار إليها مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.