ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بثلاجة مطعم كبابجى في بورسعيد.. صور

بورسعيد- محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية مكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم، استعدادا لعيد الأضحى وحفاظاً على الثروة الحيوانية، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية .

وأسفرت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية ومحمد السحراوى، وياسر جمعة والعربى عبد الحليم حسن عبد الله، من كبار مفتشى الرقابة التموينية، والمهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك، والعقيد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين ، والدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى، عن ضبط كمية تقدر بـ 8 أجزاء من ذبائح ماشية بتلو دون السن داخل ثلاجة لمطعم شهير بدائرة حى المناخ مذبوحه خارج المجازر الحكومية وليس عليها أختام ودون الوزن القانونى بناء على التقرير الطبى المفصل من الدكتور أسامة العزبى رئيس قسم التفتيش على المجازر بالطب البيطرى .

وذلك بغرض استخدامها وجبات كباب للمواطنين، ما يشكل خطراً على الثروة الحيوانية، وما يترتب عليه من زيادة أسعار اللحوم و مخالفاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 والقانون 281 لسنة 1994 .

وعلى الفور تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



الحملات التموينية



اللحوم المضبوطة