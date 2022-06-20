ضبط كميات كبيرة من اللحوم المستوردة تباع على أنها بلدية داخل محلين في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المستوردة تباع على أنها بلدية داخل محلين في أحياء العرب والضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأصدر ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تعليماته بتكثيف الحملات على الأسواق وخاصة محال الجزارة - بيع اللحوم الحية البلدية والمجمدة المستوردة، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة بتشكيل حملة بقيادة صابر عبد العال رئيس الرقابة التجارية وداليا العطوى وأشرف المليجي كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 154 كيلو جرام لحم مفروم وكبدة وقلوب غير مدون عليه بيانات تفيد صلاحية طبيعة المنتج المصنع، و60 كيلو جرام من البرجر وكفتة وسجق غير مدون عليه تواريخ الصلاحية إنتاجاً وانتهاءً

مخالفة لاحكام القانون 281 لسنة 94 و107 لسنة 94 وأحكام المواصفة القياسية 2613 لسنة 2008 الخاصة بتدوين بيانات الصلاحية إنتاجاً وانتهاءً.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



سجق بدون بيانات



كبده بدون بيانات