اليوم السابع
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ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:09 ص
ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة عملة أجنبية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين مكاناً لمزاولة  نشاطهما الإجرامى. 
 
عقب تقننين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.
 

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