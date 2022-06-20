وكتبت صحيفة (أخبار الخليج) تحت عنوان "قمة بحرينية أردنية مصرية في شرم الشيخ"، أن القمة بحثت أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وذكرت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "تنسيق بحريني أردني مصري لحماية الأمن العربي" أن القادة أكدوا خلال القمة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وتحت عنوان "ترحيب بحريني مصري أردني بالاجتماع الدولي المرتقب في السعودية"، نشرت صحيفة (البلاد) أن القادة رحبوا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

أما صحيفة (الأيام)، فذكرت تحت عنوان "تعزيز الأمن القومي العربي ودعم الحرب على الإرهاب" أن القادة أكدوا في ختام القمة أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال كافة المسائل والمستجدات الراهنة، بما يعزز الجهود لحماية الأمن القومي العربي ويخدم مسيرة العمل العربي المشترك والمصالح العربية وشعوب المنطقة، كما جرى التأكيد على دعم كافة الجهود الرامية في الحرب على الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار.