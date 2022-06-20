اليوم السابع
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شيخ الأزهر يتفقد لجان ثانوية البعوث الأزهرية ويطمئن على سير الامتحانات.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:28 م
شيخ الأزهر يتفقد لجان ثانوية البعوث الأزهرية ويطمئن على سير الامتحانات.. صور جانب من تفقد شيخ الازهر للجان
كتب لؤى على

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تفقد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، لجان امتحانات ثانوية البعوث الأزهرية للاطمئنان على سلامة سير أعمال الامتحانات، والوقوف عن قرب على متطلبات الطلاب الوافدين والاستماع لمشاكلهم والعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم.  
 
وخلال جولة فضيلته، والتي رافقه فيها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، اطمأن فضيلة الإمام الأكبر على سلامة سير الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمطهرات للطلاب للحفاظ على سلامتهم، كما استمع فضيلته عن قرب للطلاب وطلباتهم ووعدهم بالعمل سريعا على تلبيتها ووضع الحلول العاجلة لها.
 
ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي 605 لجان على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبًا في شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.
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