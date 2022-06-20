جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية اليوم الاثنين، مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، وما تمثله مصر بكونها الشريك الأكبر للبنك خارج أوروبا.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب، خلال اللقاء، عن أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والبنك الأوروبي للاستثمار، والبناء على التعاون الناجح في هذا الشأن.

وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر في إطار استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مشيراً إلى أهمية تعزيز التمويل المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار إلى الدول النامية في إطار الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، مع الترحيب بتوسيع الأنشطة التي يقوم البنك بتمويلها في مصر في ظل استضافتها ورئاستها للمؤتمر، والتطلع لتعزيز هذا التعاون قدماً.

ولفت السفير حافظ، إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى حول الأزمة العالمية الحالية للغذاء على ضوء تبعات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تعزيز الدعم المقدم إلى مصر في ظل تلك التحديات.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء، على الحفاظ على وتيرة التعاون بين مصر والبنك وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.