اليوم السابع
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شجاعة شرطى هندى.. أنقذ سيدة قبل لحظات من دهسها تحت عجلات قطار مسرع.. فيديو

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:46 ص
شجاعة شرطى هندى.. أنقذ سيدة قبل لحظات من دهسها تحت عجلات قطار مسرع.. فيديو لحظة إنقاذ السيدة الهندية
وكالات

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أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع، في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من صدمها من قطار مسرع.

وبعد سحب السيدة إلى منصة السكك الحديدية، يندفع الناس المتواجدين في المكان نحو رجل الشرطة.

 

 

وحسب موقع سكاى نيوز، نشرت وزارة السكك الحديدية الفيديو على حسابها في تويتر مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة. نطالب الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار".

وتعرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشرطي واسمه كامليش كومار دوبي، حيث أشادوا برد فعله السريع وشجاعته في مثل هذا الموقف الخطير.

 


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