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رئيس الوزراء: مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها "حياة كريمة"

الإثنين، 20 يونيو 2022 10:53 ص
رئيس الوزراء: مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها "حياة كريمة" مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعجزة التي تحدث عنها العالم فهى ما حدث في قطاع الطاقة وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح نموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تحقق فائض يؤهلها لتصديره للدول الجوار.

وأضاف رئيس الوزراء خلال ملتقى بناة مصر، أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم في تاريخها أو مشروع القرن كما يسمينه الكثيرون وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فهو المشروع الأضخم تمويلا والأعلى من حيث عدد المستفيدين، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مصري، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرا، حيث يحدث نقلة نحو في سكان قرانا المصرية ويدخل بقرانا لمرحلة لم تشهدها سابقا .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: هذا المشروع الذى يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة ويواجه الكثير من التحديات سيصبح نموذج جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشراح من الفئات محدودة الدخل التي عانت لسنوات وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذى نصبوا إليه جميعا .

 

 

 


مصطفى مدبولى

مصر

التشييد

الاتحاد الافريقى

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حياة كريمة



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