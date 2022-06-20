اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس السيسي

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:02 ص
رئيس الوزراء: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس السيسي مصطفى مدبولى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر لديها الكثير من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة التي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الافريقية والعربية يأتي من بينها مشروع سيد الرئيس جوليوس نيريرى في تنزانيا، وهو المشروع الذى يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لتحقيق حلم الأشقاء في تنزانيا في التنمية .

وأضاف رئيس الوزراء خلال ملتقى بناة مصر،: كما تنفذ شركاتنا الكبرى ومن بنيبها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الملتقى الذى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء ليلقى الضوء على ما تحتاجه دولنا الأفارقة والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانيات وقدرات يمكننا من مشاركتها في تحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والرخاء .

وتابع مصطفى مدبولى: أتمنى لكم مناقشات مفيدة واتفاقيات مثمرة على مشروعات خدمية وتنموية في بلادنا وأخرى .

 


مصطفى مدبولى

مصر

التشييد

الاتحاد الافريقى

اخر الاخبار

مشروع سد تنزانيا

سد تنزانيا



الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى: منحة ناصر إحدى أهم الآليات لتعزيز دور الشباب وتمكينهم

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:05 م

رئيس الوزراء يزور الدقهلية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. مصطفى مدبولى من قرية الحصص بمركز شربين: الدولة ماضية فى جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى رغم كل الصعاب والتحديات

السبت، 11 يونيو 2022 01:06 م

صور.. العالم هذا المساء.. تنصيب رئيس الصومال الجديد بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.. اعتداء من شرطى أمريكى على فتاة اقتربت من موكب الرئيس بايدن.. الجامعة العربية تختتم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة

الخميس، 09 يونيو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة