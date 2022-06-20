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رئيس الوزراء: تطبيق الشفافية فى اختيار أفضل كفاءات للالتحاق بالجهاز الإدارى

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:18 م
رئيس الوزراء: تطبيق الشفافية فى اختيار أفضل كفاءات للالتحاق بالجهاز الإدارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.
 
وأكد رئيس الوزراء أهمية جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، لاسيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شدد على ضرورة تطبيق مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للإلتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيداً بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإليكتروني للمتقدمين.
 
وتم خلال الاجتماع، بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدين بغرض إعادة هيكلة  الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.
 
 

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مصطفي مدبولي

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