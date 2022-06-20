رئيس الدوما: أوكرانيا لا تنطبق عليها معايير الانضمام للاتحاد الأوروبى

أ.ش.أ

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا لا تنطبق عليها معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فولودين - عبر تطبيق "تليجرام"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن أوكرانيا لا تفي بمعايير الانضمام إلى المجتمع الأوروبي أو منحها ترشيح للعضوية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الفساد الشامل والجريمة المتفشية وحكم القلة هناك"، فضلا عن اقتصاد البلاد المدمر.. مضيقا "أوروبا تدرك ذلك جيدا أيضا، لكن رغبتها في إضعاف روسيا أقوى".

وتابع: "الغرب يفشل في محاربة روسيا حتى آخر موقع أوكراني، وهذا هو سبب استعداد واشنطن وبروكسل لبذل قصارى جهدهما للحفاظ على سير العملية العسكرية".

ومن ناحية أخرى، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نجاحه في اعتقال مجموعة من الموظفين سربت بيانات رسمية تابعة لعناصر أمنية وعسكرية في الأجهزة الروسية.

وذكر بيان مقتضب للأمن الفيدرالي أنه "بالتعاون مع لجنة التحقيق ولجنة أمن الدولة في جمهورية بيلاروس تمكن من كشف أنشطة غير قانونية لممثلي هيئات التحقيق الخاصة وسلطات الضرائب ذات صلة بتحصيل المعلومات المحمية لصالح أطراف ثالثة، بما في ذلك المواطنين الأجانب".

وأضاف البيان: "منذ عام 2019، نقلت هذه المجموعة إلى العملاء معلومات محمية عن أكثر من 30 مواطناً، بما في ذلك عن العسكريين والمسؤولين"، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الروسية بدأت التحقيق في قضايا جنائية بموجب المادتين 290 (تلقي الرشوة)، و291.1 (الوساطة في الرشوة) من القانون الجنائي الروسي".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بسماع دوي انفجارات قوية في وسط مدينة دونستيك، وذلك بعد ساعات من القصف المدفعي الأوكراني، الذي استهدف المدينة ليلا.. ونقلت عن مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في دونستيك أن المدفعية الأوكرانية عاودت قصف المدينة بقذائف من عيار 155 ملم.

ومن جانبه، أعلن محافظ دونستيك، أليكسي كوليمزين أن حركة النقل في المدينة توقفت بسبب القصف الأوكراني، مشيرا إلى سقوط عدة قذائف في منطقة قريبة من إحدى المدارس، ويجري تحديد حجم الضحايا والدمار.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا بغرض درء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بحسب المسؤولين الروس.

وفي المقابل، ذكرت قيادة لوجانسك، في بيان، أنه تم تسجيل حالتي قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، وجرى خلالهما استهداف بلدتي (ستاخانوف وخوروشيه) بصاروخ من طراز "توشكا-أو" بـ16 قذيفة من راجمة صواريخ من طراز أورجان"، وأنه يجري التحقق من عواقب هذا القصف.

وبدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية نشرت فرقة صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300V4 في منطقة بريانسك، كما تواصل قصف منطقة كريفي ريه منذ الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة القول إنه "في اتجاه سيفرتشينا، تواصل القوات الروسية السيطرة بما يصل إلى ثلاث مجموعات تكتيكية من جيش دبابات الحرس الأول بالمنطقة العسكرية الغربية ووحدات محمولة جوا لتغطية الحدود الروسية الأوكرانية في منطقتي بريانسك وكورسك".

وفي نفس الوقت، تواصل القوات الروسية القصف المدفعي باتجاه منطقة كريفي ريه في منطقة دنيبروبتروفسك منذ الليلة الماضية.. وقال فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية: "القصف مستمر طوال الليل، احترق منزل في فيليكا كوسترومكا، ولم يصب الناس بجروح".

وإلى جانب ذلك، يواصل رجال الإنقاذ في منطقة نوفوموسكوفسك إخماد حريق ناجم عن هجوم صاروخي لليوم الثاني على التوالي عندما شن الجيش الروسي أمس هجومًا صاروخيًا على مستودع لتخزين الوقود، مما أدى إلى مقتل وإصابة 13 شخصا.