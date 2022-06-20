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رئاسة شئون الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.. صور

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:26 ص
رئاسة شئون الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.. صور رفع كسوة الكعبة المشرفة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وأيضا استعدادا لبدء موسم الحج.

ويأتي هذا الإجراء -الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ، حيث تُولِي الرئاسة - ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة - كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر، بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.

وأكد الشيخ السديس أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وذلك امتداداً لاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

 

الكعبة
الكعبة

 

تغير كسوة الكعبة
تغير كسوة الكعبة

 

رفع الكسوة
رفع الكسوة

 


موسم الحج

الحج

شئون الحرمين

كسوة الكعبة

الكعبة



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