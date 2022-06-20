دونيتسك: القضاء على عناصر سرية كاملة من جيش أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن وحداتها بالتعاون مع الجيش الروسي، تمكنت من القضاء على عناصر سرية كاملة من جيش أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه خلال تلك المواجهات، فقد الجانب الأوكراني كذلك 3 راجمات للصواريخ من طراز "غراد".

وأوضحت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، أنه بفضل النشاط المشترك لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية والجيش الروسي، تم تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التالية للعدو: 3 راجمات للصواريخ من طراز غراد، و4 شاحنات عسكرية وكذلك عناصر سرية من جيش أوكرانيا. وتم قمع ثلاث نقاط إطلاق نار للعدو في منطقة بلدتي أفدييفكا ونيفلسكويه.