خبير اقتصاد تعهد بتقنين المخدرات..من هو جوستافو بيترو أول رئيس يسارى لكولومبيا

فاطمة شوقى

فاز المرشح اليساري جوستافو بيترو بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا التى جرت أمس الأحد، وحصل على 50.47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها، ليصبح بذلك أول رئيس يسارى لكولومبيا.

وصرح جوستافو بيترو على حسابه على تويتر "هذا النصر لله وللشعب والتاريخ، واليوم هو يوم الشوارع والميادين" .

ويعتبر بيترو من المدافعين عن برنامج استبدال محصول الكوكا في سياق تحالف بين الدولة والفلاحين، كما أنه دافع عن عمليات السلام مع الجماعات المسلحة، ولكن برنامجه الحكومي لا يشير إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، على الرغم من وجود العديد من التوقعات حول تغير تلك العلاقات، وهو ما يثير القلق فى الوقت الحالى، حسبما قالت صحيفة "التيمبو " التشيلية.

كمرشح، أثار بيترو حماسًا لجيل هو الأكثر تعليماً في تاريخ كولومبيا ، ولكنه يواجه أيضًا نسبة 10% تضخم سنوي ، ومعدل بطالة بين الشباب بنسبة 20% ، ومعدل فقر بنسبة 40%، غالبًا ما كانت تجمعاته مكتظة بالشباب ، الذين قال العديد منهم إنهم شعروا بالخيانة من قبل عقود من القادة الذين قدموا وعودًا كبيرة لكنهم قدموا القليل.

من هو جوستافو بيترو

ولد بيترو في 19 أبريل 1960 في سيناجا دي أورو بقرطبة، وهو خبير اقتصادي من جامعة إكسترنادو، وأجرى ودراسات في الاقتصاد من جامعة جافيرانا Javeriana، في البيئة والتنمية السكانية من الجامعة الكاثوليكية في لوفان ،كما أجرى دراسات فى الاتجاهات الجديدة في إدارة الأعمال فى جامعة سالامانكا.

وكان بيترو أحد مؤسسي التحالف الديمقراطي M-19 ، وهي حركة حظيت بدعم شعبي كبير وشاركت في الجمعية التأسيسية عام 1991، ثم فى عام 1994 تم تعيينه في السفارة الكولومبية في بلجيكا كملحق دبلوماسي لحقوق الإنسان حتى عام 1996، وعاد إلى البلاد في عام 1998.

في تلك الفترة، اتسم باستنكاره للفساد ومناقشاته حول السيطرة السياسية، لا سيما الصراع المسلح، و في وقت لاحق ، بين عامي 2006 و2010 ، كان عضوًا في مجلس الشيوخ .

ما حققه خلال فترة وجوده في الكونجرس قاده إلى الترشح للرئاسة لأول مرة في عام 2010، في تلك الانتخابات، حصل على 1.331.267 مؤيد.

وأصبح بيترو زعيم اليسار بلا منازع في كولومبيا، وتم انتخابه رئيسًا لبلدية بوجوتا في عام 2011.

في عام 2018، ترشح لرئاسة الجمهورية وحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات: 4.8 مليون في الجولة الأولى ونحو 8 ملايين في الثانية، عندما هزمه الرئيس إيفان دوكي.

ويقترح بيترو فى خطته الحكومية إصلاحًا ضريبيًا هيكليًا يكون من خلاله تقليل الضرائب على الشركات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

كما يريد بيترو (62 عاما) رفع الرسوم الجمركية على الواردات وفرض ضرائب أعلى على الأثرياء والتخلص التدريجي من النفط والفحم.

لكن بيترو انتقد ما يسميه نهج الولايات المتحدة الفاشل في حرب المخدرات، قائلاً إنه ركز أكثر من اللازم على القضاء على زراعة الكوكا ، المنتج الأساسي للكوكايين ، ولم يركز بشكل كافٍ على التنمية الريفية والإجراءات الأخرى.

وقال بترو إنه يدعم شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على المخدرات ، وسيعيد التفاوض بشأن اتفاقية تجارية قائمة مع الولايات المتحدة لإفادة الكولومبيين بشكل أفضل ، كما أنه سيعيد العلاقات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو .

وفى وقت سابق قال بيترو إنه يعتقد أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد مع إدارة الرئيس جو بايدن ، مضيفًا أن علاقته بالولايات المتحدة ستركز على العمل معًا لمعالجة تغير المناخ ، وتحديدًا وقف التآكل السريع لغابات الأمازون.