"حياة كريمة" المشروع الأهم فى تاريخنا.. كلمة مدبولى بملتقى "بناة مصر".. إنفوجراف

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعجزة التى تحدث عنها العالم فهى ما حدث في قطاع الطاقة، وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح نموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تحقق فائض يؤهلها لتصديره للدول الجوار.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال ملتقى بناة مصر والتى جاءت كالتالى:
التجربة المصرية التنموية فى الـ8 سنوات الماضية تستحق أن تروى
تضع مصر خبراتها فى القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء من الدول الأفريقية والعربية
تجربتنا العمرانية وضعت مصر على الخريطة العالمية
مصر ساندت أشقاءها فى دعم جهودهم التنموية المختلفة
مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطيرة
حققت الدولة طفرة هائلة فى أعداد وحدات الإسكان التى تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل وتتلاشى هذه الأزمة عاما بعد عام
مصر نجحت فى إقامة 15 مدينة جديدة من الجيل الرابع
تمكننا فى فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية
مشروعات الطرق والبنية التحتية ومترو الأنفاق ساهمت فى توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة بجانب مشروعات الكهرباء
مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس السيسي لتحقيق حلم الأشقاء فى التنمية
مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها "حياة كريمة"
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