اليوم السابع
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حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات حياة كريمة فى المنوفية

الإثنين، 20 يونيو 2022 04:05 م
حملات توعية موسعة بقرى مركز الشهداء للتعريف بمشروعات حياة كريمة فى المنوفية حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء
المنوفية - محمد فتحى

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نفذت إدارتي التوعية والاعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملات إعلامية توعوية بقرى حياة كريمة بمركز الشهداء ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.

وأشار الدكتور  محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة المنوفية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

شملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقري عشما وأبو كلس وسرسموس وكفر سرسموس وكفر حجازى ودنشواى وكفر دنشواى وكفر الجماله التابعين لمركز الشهداء، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلي ربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات وملصقات، وإجراء استقصاء رأي المواطنين مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (1)
حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (1)

 

حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (2)
حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (2)

 

حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (3)
حملات توعيه موسعة بقرى مركز الشهداء (3)

محافظة المنوفية

مياة المنوفية

حياة كريمة

شركة مياه الشرب



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