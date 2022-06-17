"مياه المنوفية": تنفيذ دورات تدريبية للعاملين لتنمية مهاراتهم العملية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على أهمية اعتماد التدريب كوسيلة أساسية لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصية، حيث تساعد برامج تدريب الموظفين على تحسين معرفة ومهارات الموظفين لمواكبة التغييرات المختلفة فى مجال العمل، وتؤثر هذه التحسينات بشكل إيجابى على إنتاجية العمال والموظفين، حيث إن بعض الأشياء التى قد يتعلمها الموظفون من خلال التدريب تشمل أخلاقيات العمل والعلاقات الإنسانية والسلامة.

وذكر نجيب، ان الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن التعرف على اساسيات محركات الديزل ومكونات المولدات وكيفية صيانة وإصلاح المولدات والتعرف على متطلبات الامان أثناء الصيانة والتعرف على اسباب الاعطال.

وأوضح، تم تنفيذ دوره تدريبية للعاملين عن التعريف بمفهوم الأمن والسلامة داخل المعامل للتعرف على إجراءات السلامة بالمعامل وإخطار الكيماويات واستخداماتها والتخلص الآمن من النفايات والكيماويات وطرق الوقاية من اخطار التعرض للكيماويات

وأشار، إلى تنفيذ الإدارة العامة للتدريب دورة أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات اونلاين للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

وذكر نجيب، أنه تم تنفيذ دورات عن أنواع الشبكات للتعرف على أنواع المواسير وطرق تركيبها وأيضا دوره تدريبية عن تعريف الاسعافات الأولية للتعرف على التقييم المبدئى للمصاب، التعرف على كيفية إنعاش القلب وكيفية التعامل مع إصابات الرأس والعمود الفقرى وكيفية التعامل مع حالات التسمم والتشنج والإغماء.