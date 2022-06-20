حصاد 8 سنوات.. علاج 20 مليون مواطن على نفقة الدولة بتكلفة 50 مليار جنيه

تعمل الدولة المصرية على رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بلغ عدد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة بلغ حوالى 20 مليون مواطن، بدعم مخصص من الموازنة العامة للدولة بلغ 50 مليار جنيه خلال الـ 8 سنوات الأخيرة.

وأشار التقرير، إلى أن تقديم دعم للتأمين الصحى لكل من "الطلاب، المرأة المعيلة، الأطفال دون السن المدرسى، غير القادرين" بلغ حوالى 6.4 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحى (القائمة) من 50.5 مليون مواطن عام 2014 إلى 57 مليون مواطن بنسبة زيادة بلغت 13%.

وجهت الدولة المصرية حوالى 572 مليار جنيه من الموازنة العامة، للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.