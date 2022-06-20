اليوم السابع
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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالإسكندرية

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:05 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالإسكندرية توافد الطلاب على لجان الامتحانات بالإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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توافد طلاب الثانوية العامة  بمحافظة الإسكندرية علي لجان الامتحانات لاداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهي مواد غير مضافة للمجموع، حيث من المقرر أن تبدأ أمتحان مادة التربية الدينية في تمام الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 10.30 صباحا، ثم يدخل طلاب الشهادة الثانوية فترة راحة قدرها نصف ساعة، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية في تمام الساعة 11 صباحا ولمدة ساعة ونصف حتى الساعة 12.30 ظهرا وسط إجراءات مشددة 
 
وأعلنت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان. 
 
وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.
 
ومن جانبة اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو القادم.
 
وشدد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.
 
 
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