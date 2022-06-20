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تعرف على استعدادات مترو الأنفاق للتغلب على التكدسات خلال امتحانات الثانوية

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:00 ص
تعرف على استعدادات مترو الأنفاق للتغلب على التكدسات خلال امتحانات الثانوية مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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رفعت شركة إدارة المترو بالخط الأول والثاني، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة، المقرر أن يخوضوا اليوم أول امتحان بماراثون امتحانات الثانوية العامة. 
 
وفى النقاط التالية استعدادات المترو لاستقبال طلاب الثانوية العامة..
 
1- زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل فى تمام الساعة الواحدة صباحا .
 
2- تقدر رحلات المترو بعدد رحلات 1090 رحلة مقسمة بعدد 488 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة وعدد 602 رحلة للخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب. 
 
3- الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار. 
 
4- الدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لإمتصاص أى زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية. 
 
5- تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء او أى حالات مرضية مفاجئة. 
 
6- الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور. 
 
7- التأكيد على تواجد وانتشار شرطة المترو التابعة لشرطة النقل والمواصلات بجميع المحطات. 
 
8- عمل اكمنة ثابته بالمحطات وعلى الأرصفة وأخرى متحركة داخل القطارات على مدار ساعات التشغيل. 
 
8- المتابعة المستمرة من خلال شبكة كاميرات المراقبة التى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية والتعامل معها على الفور .
 
9- استقبال الشكاوى على الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل مترو القاهرة باللغتين العربية والإنجليزية وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .
 

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