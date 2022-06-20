تطوير مصنع كيما القديم وبناء وحدة حامض نيتريك بـ250 مليون دولار خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم

نجحت القابضة للصناعات الكيماوية وشركة الصناعات الكيماوية كيما في التوصل لاتفاق مبدئى مع شركة تكنومينت الإيطالية، حول النزاع القائم بين الطرفين والمتعلق بمصانع كيما 2 التي تكلفت نحو 11.6 مليار جنيه، حيث من المتوقع خلال أيام توقيع الاتفاق النهائي لغلق صفحة النزاع والبدء في تدشين مصنع كيما القديم بتكلفة 250 مليون دولار لانشاء وحدة حامض نيتريك.

وحول المفاوضات مع تكنومينت الإيطالية لتطوير المصنع القديم وحل النزاع، كشف المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ" كيما" إنه تم توقيع اتفاقا مبدئيا لتسوية النزاع ،وافق عليه مجلس إدارة كيما ومجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، وتم إرساله للجنة فض المنازعات، لافتا إلى أنهم في انتظار تحديد جلسة للتوقيع، حيث يرتبط الحل بأن تقوم الشركة الإيطالية بتطوير المصنع القديم بنحو 250 مليون دولار مع تنازل الطرفين عن طلباتهم، وبناء وحدة حامض نيتريك جديدة.

وحول تفاصيل المفاوضات مع البنوك الستة الممولة لمشروع كيما 2 وموافقتها على خفض فائدة القرض، أوضح رضوان لـ" اليوم السابع" إنه تم الاتفاق على خفضها للدولار من 6% لـ 4.6%، ومن 3% لـ 1.75% للقرض بالجنيه المصرى بعد ماراثون طويل للحصول علي كافة موافقات البنوك استمر لمدة عالم.

أضاف أنه سبق توقيع اتفاقية "مذكرة شروط وضوابط القرض" لتخفيض الفائدة وتطويل المدة 7 سنين حتى 2034، بدلا من 2027 مع وعد مكتوب بعد دفع قسطين متتالين في مواعيدها أن نتفاوض مرة ثانية لبحث الفائدة، موضحا أن القسط متغير وليس ثابت وأعلي قسط سيتم دفعه في 30 يونيو الجارى، ويصل لنحو 31 مليون دولار و400 مليون جنيه مصرى، وهو لن يؤثر علي الميزانية الرابحة للشركة العام الجارى.

جدير بالذكر أن إجمالي التمويل يصل إلى 1.92 مليار جنيه و292 مليون دولار تكلفة "كيما 2" وهو المصنع الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في أسوان على مساحة 71 فدان، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية في اليوم للمصنع الجديد 1200 طن أمونيا كسلعة وسيطة و1575 طن من اليوريا كإنتاج تام، ويشمل المشروع جميع العمليات اللازمة للتعبئة والتغليف والتخزين فيما يخص اليوريا والأمونيا .