اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس سائقين متهمين بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بكرداسة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:33 ص
تجديد حبس سائقين متهمين بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بكرداسة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائقين، لاتهامهما بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة مخزن، تابع لإحدى الشركات في كرداسة.
 
واعترف المتهمان فى التحقيقات بسرقتهما المبلغ المالى من خزينة الشركة، بعد تخطيطهما لتنفيذ الجريمة، وعلمهما بوجود المبلغ داخل خزينة الشركة.
 
وكشفت التحقيقات أن سائقا بالشركة، استعان بآخر لتنفيذ عملية سرقة خزينة مخزن تابع للشركة محل عمله، واستولى المتهمان على مفتاح الخزينة من الخفير المعين لتأمين المخزن أثناء نومه، وسرقا المبلغ المالي.
 
وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 340 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ.
 
 

أخبار الحوادث

سرقة

قتل

مخزن

شركة

كرداسة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة