تجديد حبس سائقين متهمين بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة شركة بكرداسة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائقين، لاتهامهما بسرقة 375 ألف جنيه من خزينة مخزن، تابع لإحدى الشركات في كرداسة.

واعترف المتهمان فى التحقيقات بسرقتهما المبلغ المالى من خزينة الشركة، بعد تخطيطهما لتنفيذ الجريمة، وعلمهما بوجود المبلغ داخل خزينة الشركة.

وكشفت التحقيقات أن سائقا بالشركة، استعان بآخر لتنفيذ عملية سرقة خزينة مخزن تابع للشركة محل عمله، واستولى المتهمان على مفتاح الخزينة من الخفير المعين لتأمين المخزن أثناء نومه، وسرقا المبلغ المالي.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهما 340 ألف جنيه من المبلغ المسروق، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ.